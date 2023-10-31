МО РФ сообщило об уничтожении семи опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении

По словам начальника пресс-центра группировки войск "Центр" Александра Савчука, бомбардировочная авиация нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районе Серебрянки в Донецкой Народной Республике

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российская группировка войск "Центр" уничтожила семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Кроме этого, уничтожены семь опорных пунктов, три района скопления техники и живой силы противника", - сообщил он на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Савчук добавил, что бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районе Серебрянки в Донецкой Народной Республике. Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в районе Кременной в Луганской Народной Республике.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 25 расчетов артиллерии противника", - отметил начальник пресс-центра группировки.