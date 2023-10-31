МО РФ: в США продолжается программа создания биологического оружия

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, участие некоммерческой организации RAND, планировавшей крупномасштабные биологические атаки, в проектах ЦРУ указывает на несоответствие исследований обязательствам Вашингтона по нераспространению биооружия

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Участие американской некоммерческой организации RAND, планировавшей крупномасштабные биологические атаки, в проектах ЦРУ указывает на несоответствие исследований обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия. Документы свидетельствуют о продолжении в США программы его создания, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

"Участие в биологических проектах ЦРУ некоммерческой организации RAND, которая специализируется на политической проблематике, также вызывает ряд вопросов. Данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак. Совершенно очевидно, что подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия. Приведенные документы свидетельствуют о продолжающейся в США программе создания биологического оружия", - сказал Кириллов.

Он уточнил, что американская администрация стремится расширить масштабы программы создания биологического оружия. Так, по его словам, в марте 2023 года была утверждена новая стратегия США в области биопроизводства, разработанная министерством обороны. В документе определены долговременные цели по развитию биотехнологий и поиску их военного применения.

"Так, в отчете RAND, который имеется в нашем распоряжении, указано, что использование таких подходов "могло бы помочь в планировании и осуществлении биологической атаки". При этом отмечается, что интеллектуальная система способна выбрать наиболее подходящий тип хранения биологической рецептуры, подобрать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов", - отметил Кириллов.

Он напомнил, что в октябре 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения Event 201. В ходе них отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, "по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина".