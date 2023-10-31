МО РФ считает целью украинских спецслужб провокации с биооружием "под чужим флагом"

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что в 2023 году в Киеве возобновили деятельность Украинского научно-технологического центра, который является основным посредником по распределению грантов Пентагона

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Спецслужбы Украины, возможно, планируют совершить провокации с использованием биологического оружия "под чужим флагом". Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что в 2023 году в Киеве возобновлена деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который является основным посредником по распределению грантов Пентагона. При финансовой поддержке Агентства по международному развитию США и посредничестве УНТЦ с августа по сентябрь прошел тренинг по реагированию на биологические угрозы на базе Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого.

"Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом", - заявил Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

В тренинге приняли участие представители органов государственной власти Украины, сотрудники западных некоммерческих организаций. Модератором выступила член Руководящего совета по биобезопасности Великобритании Филиппа Ленцос, которая, по данным Минобороны РФ, на протяжении нескольких лет ведет активную публикационную деятельность, дискредитирующую РФ по вопросам биобезопасности на международной арене. Также в тренинге участвовала сотрудница факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Джемма Боушер.

К тренингу также была привлечена руководитель отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Оксана Кучерява, занимающаяся управлением проектами для правительственных организаций Украины и США и отвечающая за медиапланирование. "Ее привлечение к тренингу указывает на отработку в рамках мероприятия вопросов, касающихся распространения дезинформации в СМИ", - подчеркнул Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, на мероприятии во Львове присутствовала заведующая референс-лабораторией по диагностике вирусных и особо опасных патогенов Ирина Демчишина. Кириллов напомнил, что она выступала в роли посредника при взаимодействии с подрядными организациями Пентагона - компаниями Black & Veatch и Metabiota - и контролировала выполнение американских проектов на Украине. Все названные выше фамилии дополнили список фигурантов украинского военно-биологического досье, отметил он.

Замысел украинского тренинга

В сценарий тренинга было заложено использование вируса патогенного гриппа птиц, который обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека. По замыслу учений, рассказал Кириллов, случаи этого инфекционного заболевания фиксируются в Николаевской области Украины, после чего проводится отбор и анализ проб.

"В результате делается вывод, что "с высокой долей вероятности" инцидент является результатом биодиверсии со стороны Российской Федерации. Информация о вспышке освещается средствами массовой информации, в первую очередь западными, для привлечения внимания к ситуации, на улицы выводятся медицинские работники с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств", - отметил начальник войск РХБЗ.

В дальнейшем, чтобы убедить международное сообщество в прозрачности и непредвзятости данных, инициируется расследование с использованием механизма генерального секретаря ООН. "Итогом реализации сценария становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО, ее дискредитация на международной арене и введение в отношении нашей страны дополнительных санкционных ограничений", - добавил Кириллов.