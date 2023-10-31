Четыре флота к 1 декабря вернутся в непосредственное подчинение главкому ВМФ

Источник сообщил, что Северный флот с 1 декабря лишится статуса объединенного стратегического командования

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Четыре флота и Каспийская флотилия Военно-морского флота (ВМФ) России к 1 декабря, когда в Вооруженных силах (ВС) РФ начнется новый учебный год, вернутся в непосредственное подчинение главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник, близкий к силовым структурам.

"Четыре флота и Каспийская флотилия к 1 декабря вернутся в непосредственное подчинение главкому ВМФ. Соответствующее решение принято. Также Северный флот (СФ) с 1 декабря лишится статуса объединенного стратегического командования (ОСК). Несмотря на переподчинение флотов главкому ВМФ, он и Главный штаб ВМФ пока останутся в Санкт-Петербурге", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

До последнего времени Черноморский, Балтийский и Тихоокеанский флоты, а также Каспийская флотилия находились в подчинении соответствующих военных округов, Северный флот являлся ОСК и имел статус военного округа.

Формирующийся округ

По словам собеседника агентства, сухопутные силы и армия ВВС и ПВО, находившиеся в зоне ответственности СФ в четырех регионах Севера России, будут переданы в состав формирующегося Ленинградского военного округа (ЛВО).

Он отметил, что в настоящее время численность Главкомата ВМФ в Санкт-Петербурге составляет менее 300 офицеров и адмиралов. В ближайшее время ее увеличивать не планируется. В эпоху СССР и в первые годы существования современной России численность Главкомата, находившегося в Москве, составляла порядка 1 500 человек.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ предложило лишить СФ статуса межвидового ОСК с передачей ряда регионов из его зоны ответственности в ведение ЛВО. Проект соответствующего указа президента был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.