Куренков поручил провести учения по ликвидации массового ДТП на трассе М-11 "Нева"

Глава МЧС предложил привлечь к учениям РЖД, а также все территориальные силы и средства регионов, где проходит трасса

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. МЧС России планирует в ноябре провести масштабные учения по ликвидации массового ДТП на трассе М-11 "Нева". Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

"Для совершенствования практических навыков по реагированию в третьей декаде ноября необходимо провести комплексное межведомственное учение по ликвидации массового дорожно-транспортного происшествия на скоростной автомагистрали М-11 "Нева", - сказал министр, слова которого цитирует пресс-служба министерства.

Он предложил привлечь к учениям РЖД, а также все территориальные силы и средства регионов, где проходит трасса: Москва, Московская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и Санкт-Петербург. "В условиях, максимально приближенных к реальным, особое внимание необходимо уделить порядку прохождения информации и организации межведомственного взаимодействия", - поручил Куренков.

По данным МЧС, в 2023 году спасатели ликвидировали последствия более 13 тыс. ДТП на федеральных дорогах, ежегодно их жертвами становятся более 3 тыс. человек, около 19 тыс. получают травмы.