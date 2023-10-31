Мотострелки ЦВО отработали противодействие ударным беспилотникам под Самарой

В учениях задействовали более 80 военнослужащих и около 10 единиц техники

ТАСС, 31 октября. Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали противодействие ударным беспилотникам условного противника во время специальных занятий по радиоэлектронной борьбе на Рощинском полигоне в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В ходе практических действий военнослужащие, применив средства РЭБ, обнаружили и осуществили сопровождение БЛА условного противника. С помощью комплекса "Поле-21" была поставлена радиопомеха и подавлены спутниковые сигналы навигации обнаруженного дрона. Не имея возможности точного определения своих координат, ударный беспилотник условного противника не смог выполнить своих задач. Для дальнейшего его уничтожения в воздухе были задействованы расчеты зенитных ракетных комплексов "Стрела-10", - отмечается в сообщении.

В занятиях приняли участие более 80 военнослужащих, задействовали около 10 единиц военной и специальной техники.

"Поле-21" - комплекс радиопомех. Предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам. Аппаратура комплекса позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех, его автоматизированная система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от -40 до + 50 градусов.