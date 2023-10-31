Дума распространила на добровольцев ответственность за порчу военного имущества

Как отмечали авторы инициативы, граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, наравне с военнослужащими Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях и обеспечиваются вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение ущерба по неосторожности или намеренно вооружению, военной технике или военному имуществу при выполнении своих обязанностей.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов палаты во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Поправки предлагается внести в закон "О материальной ответственности военнослужащих".

Как отмечали авторы в пояснительной записке, граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, наравне с военнослужащими Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях и обеспечиваются вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами. При этом военнослужащие по закону привлекаются к материальной ответственности за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач. Однако, указали депутаты, "какая-либо материальная ответственность за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач, у граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, отсутствует".

В частности, законопроект предлагает расширить используемое в законе понятие "военнослужащий" - под ними будут пониматься в том числе граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, предусмотренных законом "Об обороне". Таким образом, действующие нормы о том, что военнослужащие несут материальную ответственность и в некоторых случаях полностью возмещают нанесенный ущерб, будут распространяться и на членов добровольческих формирований. Речь идет в том числе об ущербе, причиненном из-за хищения, умышленного уничтожения, повреждения, порчи, незаконного использования имущества или других умышленных действий.

При этом за ущерб, причиненный по неосторожности, военнослужащим-добровольцам грозит ограниченная материальная ответственность в размере причиненного ими ущерба, но не более одного месячного денежного содержания.

Возмещение ущерба

Инициатива устанавливает, что возмещение ущерба, размер которого не превышает одного месячного денежного содержания гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, будет производиться по приказу командира воинской части. Согласно законопроекту, в таком случае будут удерживаться 20% из денежного довольствия военнослужащего-добровольца. При этом если из его денежного содержания уже удерживается часть средств, то общий размер всех денежных удержаний не может превышать 50%.

По действующим нормам вопрос о возмещении ущерба, размер которого превышает один оклад месячного денежного содержания военнослужащего, решается судом по иску командира воинской части. Законопроект также уточняет, что если привлеченный к материальной ответственности военнослужащий, в том числе член добровольческого формирования, ко дню увольнения со службы не возместил причиненный ущерб, то оставшаяся за ним задолженность взыскивается по правилам исполнительного производства.