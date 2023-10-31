31 октября, 11:21,
обновлено 31 октября, 11:34
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о нанесении поражения бригадам морской пехоты ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, поражение нанесли в районе острова Алексеевский, а также населенного пункта Берислав

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки на херсонском направлении нанесли огневое поражение 35-й и 36-й бригадам морской пехоты украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе острова Алексеевский, а также населенного пункта Берислав Херсонской области" - отметили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация