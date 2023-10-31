МО РФ заявило о нанесении поражения бригадам морской пехоты ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, поражение нанесли в районе острова Алексеевский, а также населенного пункта Берислав

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки на херсонском направлении нанесли огневое поражение 35-й и 36-й бригадам морской пехоты украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе острова Алексеевский, а также населенного пункта Берислав Херсонской области" - отметили в ведомстве.