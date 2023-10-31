Бойцы добровольческого батальона "Крым" сбили украинский тяжелый дрон "Баба Яга"

Он способен нести заряды весом до 40-50 кг

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Бойцы добровольческого батальона "Крым" на запорожском направлении сбили тяжелый украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, также известный под названием "Баба Яга". Об этом ТАСС сообщил представитель батальона.

"Да, наши ребята сбили один такой дрон", - рассказал представитель батальона.

Тяжелый гексакоптер "Баба Яга" является боевой модернизацией сельскохозяйственного дрона, он способен нести заряды весом до 40-50 кг. Такие БПЛА оснащены несколькими радиоканалами, защищенными от систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, они имеют возможность автономного полета по заранее составленному маршруту.