31 октября, 11:40,
обновлено 31 октября, 11:53
Военная операция на Украине

Бойцы добровольческого батальона "Крым" сбили украинский тяжелый дрон "Баба Яга"

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Он способен нести заряды весом до 40-50 кг

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Бойцы добровольческого батальона "Крым" на запорожском направлении сбили тяжелый украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, также известный под названием "Баба Яга". Об этом ТАСС сообщил представитель батальона.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Да, наши ребята сбили один такой дрон", - рассказал представитель батальона.

Тяжелый гексакоптер "Баба Яга" является боевой модернизацией сельскохозяйственного дрона, он способен нести заряды весом до 40-50 кг. Такие БПЛА оснащены несколькими радиоканалами, защищенными от систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, они имеют возможность автономного полета по заранее составленному маршруту. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация