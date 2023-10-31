31 октября, 13:47,
обновлено 31 октября, 14:50
Военная операция на Украине

Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА был самолетного типа

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником. БПЛА сбит российскими средствами ПВО над Брянской областью.

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Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"31 октября около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, БПЛА сбили над Стародубским районом, пострадавших и разрушений нет. "Оперативные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении двух беспилотников над Белгородской областью. 

Теги:
УкраинаРоссияБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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