Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА был самолетного типа

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником. БПЛА сбит российскими средствами ПВО над Брянской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"31 октября около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, БПЛА сбили над Стародубским районом, пострадавших и разрушений нет. "Оперативные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении двух беспилотников над Белгородской областью.