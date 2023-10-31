31 октября, 19:00,
обновлено 31 октября, 19:14
Кризис в Сирии

ВКС РФ поразили склад с запчастями БЛА боевиков, обстреливавших позиции сирийских войск

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, в результате артиллерийского удара со стороны незаконных вооруженных формирований из района населенного пункта Афес по позициям сирийских правительственных сил ранен военнослужащий республики

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили склад с комплектующими для беспилотников незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам правительственных войск Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

По его данным, в результате артиллерийского удара со стороны незаконных вооруженных формирований из района населенного пункта Афес провинции Алеппо по позициям сирийских правительственных сил в районе Аббада ранен один сирийский военнослужащий.

"ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В районах населенных пунктов Инкзик и Кансафара провинции Идлиб поражены два подземных укрытия и склад с комплектующими для беспилотных летательных аппаратов. Ликвидировано до 10 боевиков", - сообщил Кулить.

Замруководителя центра добавил, что за сутки со стороны проамериканской коалиции в районе Эт-Танф зафиксировано 15 нарушений двумя парами истребителей F-15, тремя парами F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотником MQ-1C. 

Теги:
СирияРоссияКризис в Сирии
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