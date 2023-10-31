Кадыров сообщил об уничтожении укреппункта ВСУ недалеко от села Морозова Долина

Глава Чечни отметил, что силы ВСУ отодвинуты от границы

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Российские военные уничтожили укрепленный пункт ВСУ рядом с селом Морозова Долина в Харьковской области.

Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.

"Бойцы батальона "Запад-Ахмат" под руководством Рустама Агуева выявили позиции противника недалеко от населенного пункта Морозова Долина Харьковской области. В результате огневого поражения уничтожен вражеский укрепленный пункт, а силы ВСУ отодвинуты от границы", - написал Кадыров.

Он уточнил, что артиллеристы ВС РФ нанесли удар по координатам противника. Также под видео с действиями батальона "Запад-Ахмат" глава региона пожелал бойцам удачи в дальнейшей работе.