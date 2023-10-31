В Чечне передали двум батальонам новые автомобили

Глава республики Рамзан Кадыров отметил, что закупленные автомобили отвечают современным стандартам и в полной мере соответствуют запросам бойцов

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров передал новые внедорожники батальонам имени шейха Мансура и Байсангура Беноевского с новыми автомобилями отечественного и иностранного производства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"У двух новых батальонов имени шейха Мансура и Байсангура Беноевского появился свой автопарк. Я с удовольствием передал в распоряжение подразделений автомобили отечественного производства, в числе которых "УАЗ Патриот", а также современные пикапы и внедорожники иностранного производства. Часть автомобилей модифицированы под боевые. На них установлено вооружение и необходимое в условиях оперативных выездов оборудование", - написал Кадыров.

Он отметил, что закупленные автомобили отвечают современным стандартам и в полной мере соответствуют запросам бойцов.

"Важно, чтобы у силовых подразделений были все возможности для эффективного несения службы. Ключевую роль в этом вопросе играет качественный автотранспорт и другая военная техника, которая значительно расширяет спектр возможностей наших бойцов и повышает их эффективность. Я желаю парням, чтобы на этой технике и без нее они всегда были неуязвимы, обладали крепким здоровьем и показывали высокие результаты в выполнении поставленных задач", - добавил глава региона.