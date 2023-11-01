В Минобороны России сообщили о взятии под контроль опорного пункта ВСУ под Угледаром

Командир мотострелковой роты с позывным Чех отметил, что есть пленные

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Мотострелки группировки "Восток" взяли под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении, в плену оказались четверо украинских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил командир мотострелковой роты с позывным Чех.

"На момент, когда наши парни зашли в их опорник, на позиции было 10 человек. Трое из них спали. Когда они поняли, что наши зашли, завязался бой. Он длился буквально 20 минут. В итоге мы взяли четверых пленных, один из них командир отделения", - сказал Чех.

Он рассказал, что операцию бойцы готовили несколько дней. В тыл ВСУ мотострелки заходили двумя группами ползком при координации операторов беспилотников, которые контролировали процесс, занявший несколько часов. "Одна группа заходила в лоб, а другая заползала и зачищала опорник", - пояснил боец.

Чех добавил, что российским силам удалось закрепиться на этом участке фронта.