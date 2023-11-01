Добровольцам "Барса" вручили награды, в том числе за отражение атак у Работина

По информации Минобороны РФ, военнослужащие отряда ежедневно срывают атаки и уничтожают опорные пункты ВСУ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Добровольцы отряда "Барс" получили медали "За храбрость" II степени, в том числе за отражение атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина и Вербового. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Военнослужащим добровольческого отряда "Барс" за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции вручены государственные награды на передовой. Медалями "За храбрость" II степени награждены офицеры и рядовой состав отряда, в том числе за бои по отражению атак ВСУ на запорожском направлении в районе населенных пунктов Работино и Вербовое", - сказали в ведомстве.

По информации Минобороны, военнослужащие отряда ежедневно срывают атаки и ротации ВСУ, уничтожают опорные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники, не позволяя наступать украинским войскам. В частности, только за последние сутки ВСУ потеряли в районе Работина на запорожском направлении более 140 военнослужащих и 2 самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 3 октября сообщал, что попытки ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении в районах Вербового и Работина провалились. Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года своим указом предоставил право командующим группировками российских войск вручать в районах боевых действий награды бойцам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции.