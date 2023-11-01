Пленный сообщил об отправке командованием ВСУ на позиции бойцов без боеприпасов и задач

Сергей Патц отметил, что проходил обучение на полигонах Франции, однако в реальном бою полученные там навыки оказались бесполезны

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Патц, захваченный российскими военными на угледарском направлении, рассказал, как их группу отправили на позиции без задач, боевых распоряжений и боеприпасов.

"Как только нас перекинули на восток, наступило полное непонимание, незнание реальной картинки. Нам не давали боевое распоряжение, не ставили задач. На опорные пункты в лесополосу заводили частями по пять-шесть человек. Командир нашего взвода тоже ничего не знал, ответить на наши вопросы не мог. Он сам не знал, для чего мы здесь. Боеприпасов тоже практически не было", - сказал пленный в беседе с ТАСС и военнослужащими группировки "Восток".

Патц проходил обучение на полигонах Франции. По его словам, инструкторы обучали бойцов штурмам в полях и городской застройке. При этом, как уточнил пленный, в реальном бою эти навыки оказались бесполезны. Мужчина подчеркнул, что оказался в плену уже в ходе первого выхода на передовую линию.

Боец группировки "Восток" с позывным Чех ранее сообщил ТАСС о захвате опорного пункта на угледарском направлении и взятии в плен четверых украинских военнослужащих.