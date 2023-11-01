В ДНР сообщили о переброске ВСУ танков Leopard 2 под Донецк

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин уточнил, что одну машину уже уничтожили на поле боя

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские войска перебросили под Донецк танки Leopard 2 в надежде спасти ситуацию на фронте. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Непросто складываются обстоятельства для нашего противника на фронте. По этой причине Киев принял решение перебросить под Донецк Leopard 2. Количество сейчас озвучивать не стану. Скажу, что эту технику за последние три дня наши бойцы видели сразу на нескольких участках фронта под Донецком", - сказал советник.

Гагин уточнил, что один танк уже был уничтожен на поле боя. Вместе с ним были подбиты и несколько единиц легкобронированной техники.

Ранее советник главы ДНР сообщил ТАСС, что танки Leopard 2, поставляемые Западом Украине, оказались неэффективными на линии боевого соприкосновения из-за технических особенностей. По словам Гагина, из-за большого веса техника оказалась недостаточно маневренной. Танк имеет слабую проходимость и довольно уязвимый корпус. Кроме того, машина требует особенных условий обслуживания и специализированный ремкомплект, что делает невозможным ее оперативное восстановление.