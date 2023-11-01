ЗРК "Тор-М1" отразили атаку дронов-камикадзе на командные пункты группировки войск России

В Минобороны РФ отметили, военнослужащие расчета "Тор-М1" Центрального военного округа за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов на краснолиманском направлении

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Экипажи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" подразделения Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку беспилотников-камикадзе на позиции войск РФ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Экипажи "Тор-М1" зенитно-ракетного подразделения Центрального военного округа в ходе боевого дежурства отразили атаку беспилотников-камикадзе на позиции войск на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе несения боевого дежурства экипажем "Тор-М1" были выявлены воздушные цели, идентифицированные как вражеские беспилотные летательные аппараты. Для предотвращения поражения позиций и командных пунктов российской группировки войск экипажем было принято решение на поражение летательных аппаратов 300-миллиметровыми зенитными управляемыми ракетами", - сообщили в российском военном ведомстве с уточнением, что все обнаруженные цели были поражены.

Как добавили в Минобороны РФ, военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" ЦВО в ходе боевой работы за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на краснолиманском направлении.

О комплексе

"Тор-М1" - всепогодный тактический ЗРК. Предназначен для поражения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия, летящих со скоростью до 700 м/с, на средних, малых и предельно малых высотах в сложной воздушной и помеховой обстановке. Дальность поражения - от 1,5 тыс. до 15 тыс. м, высота поражения - от 30 до 6 тыс. м. Масса боевой части ракеты - 15 кг. Расчет - четыре человека.

С первого дня специальной военной операции расчеты подразделения ЗРК "Тор-М1" обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, неся боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.