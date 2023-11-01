1 ноября, 04:12
Военная операция на Украине

Один из расчетов ВДВ за неделю сбил 10 украинских дронов

В Минобороны сообщили, что за все время проведения СВО на счету расчетов противовоздушной обороны ВДВ сотни сбитых БПЛА

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Один из расчетов противовоздушной обороны (ПВО) ивановских десантников за неделю сбил 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БПЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над нашими позициями более 10 беспилотников ВСУ", — говорится в сообщении.

Во время боевого дежурства расчеты обнаружили воздушные цели. В результате грамотных действий расчетов цели взяты на сопровождение и уничтожены. 

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