Рогов заявил, что силы РФ сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе Работина

Противник рассеян, уничтожен украинский танк, который работал с закрытой позиции, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Российские силы предотвратили ротацию подразделений украинской армии, которые находятся в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, уничтожен танк ВСУ. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Утром была попытка ротации ВСУ между Работиным и Вербовым, использовали бронетранспортеры М113. Наши ребята нанесли удар артиллерией и РСЗО (реактивная система залпового огня - прим. ТАСС), противник рассеян, уничтожен украинский танк, который работал с закрытой позиции", - сказал Рогов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.