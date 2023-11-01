Истребители Су-27 Балтфлота на учениях отработали уничтожение противника в воздухе

По замыслу учения самолеты противника вторглись в воздушное пространство РФ и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам

КАЛИНИНГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Более 10 экипажей истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, на учениях по перехвату и уничтожению самолетов - нарушителей границы отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также применение авиационных средств поражения. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"По замыслу учения самолеты противника вторглись в воздушное пространство Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам", - говорится в сообщении. С получением информации о приближении самолетов "неприятеля" к государственной границе страны истребители Су-27 были немедленно подняты на их перехват.

"Летчики авиасоединения морской авиации флота обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, а затем в ходе воздушного боя уничтожили их, выполнив электронные пуски управляемых ракет", - отметили в пресс-службе, уточнив, что к мероприятию боевой подготовки было привлечено более десяти экипажей Су-27.

Су-27 - (по классификации НАТО - Flanker, "Удар во фланг") - многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.