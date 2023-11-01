Рогов сообщил, что ВСУ за сутки потеряли 150 человек у Работина

Российские силы отбили несколько волн атак в районе населенного пункта, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские войска за сутки потеряли порядка 150 военнослужащих и более 10 единиц техники на ореховском направлении, в частности в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В целом за сутки [силы РФ] наносили удары по местам ротации и отдыха ВСУ. Было несколько волн атак штурмовиков [ВСУ] в районе Работина, все они были отбиты, один танк был поврежден нашими дронами. Всего противник потерял 5 боевых бронированных машин, 2 гаубицы, 6 пикапов и порядка 150 боевиков", - сказал Рогов.

По его словам, приведенные данные об украинских потерях на этом направлении не учитывают действий российских военных, которые сегодня утром сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Работино и Вербовое.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.