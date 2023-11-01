1 ноября, 09:50,
обновлено 1 ноября, 10:06
Военная операция на Украине

Система ПВО отразила массированный ракетный удар ВСУ по южным регионам России

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 1 ноября. /ТАСС/. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила массированный ракетный удар Вооруженных сил Украины по южным регионам РФ, над территорией Херсонской области сбиты семь ракет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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"Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы РФ. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что большинство ракет уничтожены в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. "Люди и инфраструктура не пострадали. На данную минуту ракетная опасность не миновала, наши воины ПВО в полной готовности", - добавил он. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
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