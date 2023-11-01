Система ПВО отразила массированный ракетный удар ВСУ по южным регионам России

Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 1 ноября. /ТАСС/. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила массированный ракетный удар Вооруженных сил Украины по южным регионам РФ, над территорией Херсонской области сбиты семь ракет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы РФ. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что большинство ракет уничтожены в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. "Люди и инфраструктура не пострадали. На данную минуту ракетная опасность не миновала, наши воины ПВО в полной готовности", - добавил он.