1 ноября, 09:59,
обновлено 1 ноября, 10:07
Военная операция на Украине

Шойгу: системы ПВО за месяц уничтожили свыше 1 400 средств воздушного нападения ВСУ

© Минобороны России

По словам министра обороны, в том числе уничтожили 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц уничтожили более 1 400 средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 37 самолетов и 6 ракет ATACMS американского производства. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Успешно действуют расчеты противовоздушной обороны. За прошедший месяц ими уничтожено свыше 1 400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединенных Штатов Америки", - сказал Шойгу в рамках тематического селекторного совещания. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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