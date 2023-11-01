Шойгу: системы ПВО за месяц уничтожили свыше 1 400 средств воздушного нападения ВСУ

По словам министра обороны, в том числе уничтожили 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц уничтожили более 1 400 средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 37 самолетов и 6 ракет ATACMS американского производства. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Успешно действуют расчеты противовоздушной обороны. За прошедший месяц ими уничтожено свыше 1 400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединенных Штатов Америки", - сказал Шойгу в рамках тематического селекторного совещания.