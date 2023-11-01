1 ноября, 10:01,
обновлено 1 ноября, 10:16
Военная операция на Украине

Шойгу: ВСУ безуспешно атакуют на запорожском, донецком и херсонском направлениях

© Минобороны России

По словам министра обороны, силы противника истощаются

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки атак на запорожском, донецком и херсонском направлениях, силы противника истощаются, растет деморализация его личного состава. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

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"Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - подчеркнул он.

Шойгу отметил, что "силы ВСУ истощаются, растет деморализация личного состава". "Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение", - добавил глава Минобороны РФ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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