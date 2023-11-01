Кадыров сообщил об отправке бойцов полка Росгвардии в зону СВО

Военные "бывали на самых сложных участках" и раньше, уточнил глава Чечни

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии отправились в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"В зону проведения специальной военной операции отправился личный состав 94-го полка оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ [Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии] России. Бойцы подразделения проведут ротацию со своими сослуживцами на фронте. Они и раньше бывали на самых сложных участках", - написал он.

По словам Кадырова, в распоряжении подразделения, которым руководит командир Хасмагомед Магомадов, имеется современное вооружение и качественная техника.