Шойгу считает, что обещанных Украине F-16 хватит примерно на 20 дней

По словам главы Минобороны РФ, это связано с эффективной работой российских систем ПВО

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Обещанных к поставке западными странами Украине самолетов F-16 при такой работе российских систем противовоздушной обороны (ПВО) как сейчас, хватит примерно на 20 дней. Такое мнение высказал министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"При этом, хочу отметить, что 37 самолетов [которые были сбиты российскими средствами ПВО в прошедший месяц] - это почти в два раза больше того количества, которое гарантировано обещано Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы", - сказал он.

В конце своего вступительного слова на совещании глава Минобороны поблагодарил российских военнослужащих за мужество, стойкость и упорство при защите Отечества.