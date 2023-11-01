В Якутии планируют провести соревнования мастеров высокоточной стрельбы

Состязания запланировали на февраль 2024 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Соревнования мастеров высокоточной стрельбы пройдут в Якутии 24-25 февраля 2024 года, участие в их подготовке принимают бойцы СВО. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В сентябре сообщалось, что соревнования мастеров высокоточной стрельбы пройдут в Якутске до конца года. Турнир планируется посвятить памяти Героя Советского Союза, снайпера Федора Охлопкова, на счету которого более 400 подтвержденных пораженных целей.

"Мы хотели [провести] в этом году. Но сделать соревнования на скорую руку не хочется. Мы с Айсеном Сергеевичем [Николаевым, главой Якутии] встречались, проводили совещание на эту тему, договорились о том, что соревнования пройдут 24-25 февраля [2024 года]", - сказал он на церемонии запуска "Дальневосточного экспресса".

Трутнев отметил, что к подготовке соревнования привлечены участники специальной военной операции. "В феврале будем приглашать всех мастеров высокоточной стрельбы в Якутию, обязательно сделаем красивые серебряные призы, чтобы людям было за что соревноваться, сделаем правила, приближенные к боевой обстановке, советуемся с ребятами, которые работают на фронте, вместе разрабатываем положение о соревнованиях, чтобы был достойный проект", - пояснил он.

Вице-премьер отметил, что в зоне спецоперации снайперы работают на дистанции 1,8 тыс., 2 тыс., 2,5 тыс. м. "Хочу сказать прямо, в Москве стрельбищ, позволяющих работать на такие расстояния, нет. А если говорить об оборудовании, то будет еще более грустная история. Нужны ли нам центры подготовки снайперов? Конечно, нужны. Хорошее ли для этого место Якутия? Мне кажется, замечательное", - добавил Трутнев.