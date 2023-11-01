Шойгу: в части в труднодоступных районах передали свыше 76 тыс. тонн грузов

Министр обороны РФ уточнил, что отдаленные и изолированно расположенные гарнизоны обеспечены достаточным объемом материальных средств для автономного функционирования в течение полутора лет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 76 тыс. тонн продовольствия, вещевого и медицинского имущества, а также вооружения и горюче-смазочных материалов передано в военные части, дислоцированные на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах. В целом доставка грузов на данный момент полностью завершена, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

"В настоящее время доставка грузов в воинские части, дислоцированные на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах, полностью завершена. Передано свыше 76 тысяч тонн продовольствия, вещевого и медицинского имущества, вооружения, горюче-смазочных материалов и котельного топлива", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что также согласно нормативам отдаленные и изолированно расположенные гарнизоны обеспечены достаточным объемом материальных средств для автономного функционирования в течение полутора лет.