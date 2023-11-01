1 ноября, 12:11,
обновлено 1 ноября, 12:23
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о перехвате снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

В министерстве сообщили, что также перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили за прошедшие сутки восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган" и управляемую авиационную бомбу JDAM.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия перехвачены восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемая авиационная бомба JDAM", - говорится в сообщении. 

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