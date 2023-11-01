Минобороны РФ сообщило об уничтожении 48 украинских беспилотников

По данным министерства, всего с начала проведения СВО уничтожено 520 самолетов, 254 вертолета и 8 512 беспилотных летательных аппаратов ВСУ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 48 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовая, Ольшана Харьковской области, Волноваха, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики, Золотаревка Луганской Народной Республики, Новое, Очеретоватое, Тарасовка Запорожской области, Саги и Раденск Херсонской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 520 самолетов, 254 вертолета, 8 512 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 089 танков и других боевых бронированных машин, 1 172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 941 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 14 865 единиц специальной военной автомобильной техники.