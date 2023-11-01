МО РФ заявило о поражении командно-наблюдательных пунктов двух украинских бригад

По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике в 129 районах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации на Украине поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 31-й бригады оперативного назначения", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике в 129 районах.