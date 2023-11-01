1 ноября, 12:13
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении до 80 военных ВСУ в районе Работина и Вербового

По данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-30

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили до 80 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

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"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. В результате боевых действий уничтожено до 80 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - отметили в военном ведомстве.

Там добавили, что также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-30. 

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