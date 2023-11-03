Подвести под "Монастырь": самые громкие операции советской военной разведки

105 лет назад, в 1918 году, было образовано Регистрационное управление Полевого штаба Реввоенсовета Республики — первый центральный орган военной разведки Красной армии. Разведчики раскрывали секреты нацистской Германии накануне войны против Советского Союза, проводили дерзкие силовые операции. Советская резидентура по всему миру предоставила информацию, которая помогла высшему военно-политическому руководству страны провести результативные переговоры на конференциях в Тегеране, Потсдаме, Ялте, ускорила создание отечественного ядерного щита. Сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, поднявшие Знамя Победы над Рейхстагом, были военными разведчиками.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что сотрудники Главного управления Генштаба ВС (такое название сейчас носит центральный разведывательный орган российских Вооруженных сил) обеспечили успех операции в Сирии, определяя цели для Воздушно-космических сил России. Армейские разведподразделения принимают участие в специальной военной операции, выявляя украинских диверсантов.

Вот лишь некоторые яркие эпизоды из истории спецслужб.

Операция "Монастырь"

В начале Великой Отечественной войны советским спецслужбам необходимо было проникнуть в агентурную сеть абвера — немецкой разведки — и начать передачу дезинформации, мешая принятию правильных решений нацистским военным руководством. Чтобы ускорить процесс, было решено внедрить агента, якобы представляющего прогерманскую организацию на территории Советского Союза. Согласно легенде, ее штаб-квартира располагалась в Москве, на территории Новодевичьего монастыря, что и послужило названием операции.

Агентом стал Александр Демьянов, предки которого по отцовской линии были представителями кубанского казачества, а мать — из княжеского рода. Еще перед началом войны Демьянов установил контакт с немецкими разведчиками, находившимися в Москве. Те сочли, что у "социально чуждого элемента" были основания не любить большевиков, и присвоили ему агентурный псевдоним "Макс".

В феврале 1942 года разведчик перешел линию фронта на оккупированную территорию. Как оказалось, Демьянов, сам того не подозревая, благополучно пересек на лыжах минное поле, что усилило подозрения немецкой контрразведки. Дошло до инсценировки расстрела. Однако разведчик держался безупречно. К тому же Берлин подтвердил, что "перебежчик" — тот самый "Макс". После короткой интенсивной подготовки в разведшколе абвера агент был заброшен с парашютом в Ярославскую область, после чего началась радиоигра.

Александр Демьянов (справа) во время сеанса радиосвязи с немецким радиоцентром © Министерство обороны России

В августе и октябре к "Максу" прислали курьеров с новой рацией, шифроблокнотами и деньгами. Двоих удалось успешно перевербовать, и советская военная разведка получила дополнительный канал передачи ложной информации противнику. Немцы настолько высоко ценили работу агента, что наградили его орденом — Железным крестом с мечами.

Руководители операции "Монастырь", понимая, что данные могут проверяться настоящими немецкими агентами, помогали легендировать донесения разведчика. Если Демьянов сообщал о маршрутах прохождения воинских эшелонов, то советская разведка организовывала передвижение железнодорожных составов с макетами военной техники, укрытыми брезентом. Если агент докладывал в абвер о диверсии, якобы совершенной сторонниками нацистов, то в советской печати появлялись заметки о случаях вредительства на транспорте.

Значение дезинформации, отправленной Демьяновым в абвер, невозможно переоценить. Радиограммы разведчика способствовали успеху Курской битвы и последующего решающего наступления Красной армии. Благодаря ему были арестованы свыше 50 агентов, заброшенных немецкой стороной, и их пособники. А в 1943 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль предупредил Иосифа Сталина о том, что в штабе Красной армии окопался ценный "крот" абвера, не подозревая, что речь идет о советском разведчике.

Операция "Березино"

Данная радиоигра стала продолжением операции "Монастырь". В 1944 году советские военные разведчики искусно создали иллюзию немецкой группировки численностью более 2 тыс. военнослужащих, попавшей в окружение в районе реки Березины. "Командовал" ей подполковник Генрих Шерхорн, взятый в плен под Минском и завербованный советскими спецслужбами. Александр Демьянов, агент из операции "Монастырь", согласно легенде, случайно "оказался" со своей частью недалеко от "окруженных" немцев и сумел наладить связь с их командиром.

После недолгой проверки радиограммы нацистское командование выбросило по указанным Демьяновым координатам трех радистов, которые тут же были арестованы. "Курьеры" поведали, что Гитлер и Геринг лично обеспокоены судьбой попавшей в беду группировки и предпримут все необходимое для ее спасения. Двух немецких разведчиков удалось завербовать. Кстати, руководил работой радистов Вильям Фишер — разведчик, который станет известен под именем Рудольф Абель.

Началась доставка немецких "подарков" несуществующей части — снаряжения, медикаментов. Присылали и новых агентов, которые переходили на сторону советских спецслужб. По предложению нацистов несуществующая воинская часть была разбита на три группы, чтобы облегчить эвакуацию, и с этого момента немцам приходилось снабжать уже три вымышленных подразделения. Так как части Красной армии стремительно двигались на запад, Шерхорну никак не удавалось "догнать" ускользающую линию фронта. В марте 1945 года руководитель частей-призраков был заочно награжден высшим орденом Третьего рейха — Рыцарским крестом.

Тратить ресурсы немцы прекратили только после смерти Гитлера, передав 5 мая победного 1945 года ободряющую прощальную радиограмму. За время операции нацисты совершили 39 рискованных самолето-вылетов, сбросили 22 разведчика, которые были арестованы, а также 255 единиц различных грузов и значительные денежные средства.

Разведывательная сеть "Крона"

Группа завербованных агентов под общим названием "Крона" — лишь эпизод из биографии легендарного советского разведчика Яна Черняка. Работая под прикрытием корреспондента ТАСС, он сумел с 1936 по 1939 год привлечь к добыванию секретов в Германии более 20 человек, среди которых были крупный банкир, высокопоставленные немецкие военные, секретарь министра и даже, по некоторым сведениям, известная киноактриса Марика Рёкк. В 1941 году агенты "Кроны" добыли копию плана "Барбаросса", в 1943-м — план наступления нацистов под Курском. Только за 1944 год разведчик передал в Советский Союз более 12,5 тыс. листов технической документации, а также 60 образцов электронной аппаратуры. В число сведений, которые получила советская разведка, вошла техническая информация о "чудо-оружии" рейха — крылатых ракетах "Фау-1" и баллистических "Фау-2", новейших танках "Тигр" и "Пантера", артиллерийском и реактивном вооружении, а также работах в области химического оружия.

Ян Черняк, 1994 год © ТАСС

Немецкая контрразведка так и не смогла определить источники утечек и изобличить советского разведчика-нелегала. "Крона", по словам ветеранов Главного разведывательного управления, была одной из лучших агентурных сетей за всю историю спецслужб — при ее высокой эффективности она не знала провалов за 15-летнюю работу Черняка за границей.

Операция "Энормоз"

"Секретный фонд в один миллиард долларов, находящийся в личном распоряжении президента, ассигнован и уже почти израсходован на исследовательскую работу и работу по разработке технологии производства названных раньше элементов. Шесть ученых с мировыми именами, как Ферми, Аллисон, Комптон, Урей, Оппенгеймер и др. (большинство — получившие Нобелевскую премию), стоят во главе этого проекта", — докладывал в 1944 году из США Артур Адамс, сотрудник Главного разведуправления Генштаба Красной армии, описывая масштабы зарубежных работ над ядерным оружием.

В конце 1930-х годов физики доказали возможность создания оружия невиданной разрушительной силы на основе процесса деления ядер урана. Летом 1940 года научные работы по атомной проблематике внезапно перестали открыто публиковаться. На этот факт обратил внимание начальник научно-технической разведки СССР Леонид Квасников. Советская иностранная резидентура подтвердила, что в Германии и США наперегонки ведется разработка атомной бомбы. Подобное оружие могло сыграть решающую роль во Второй мировой войне.

Лаврентий Берия, курировавший работу спецслужб, отнесся к докладу Квасникова скептически. Помогла советская войсковая разведка: в феврале 1942 года ее сотрудниками был найден дневник убитого под Таганрогом немецкого военнослужащего — вероятно, мобилизованного ученого-физика. Научная экспертиза установила, что формулы из дневника — расчеты, подтверждавшие ведение нацистами работ по атомной тематике.

Советская разведка приступила к реализации масштабной операции по проникновению в чрезвычайно защищенные иностранные исследовательские центры и промышленные объекты. Она получила название "Энормоз" (с англ. — нечто чудовищное, огромное). Целью операции стала помощь отечественным ученым и конструкторам в ускорении разработки ядерного оружия и при этом исключении тупиковых направлений работ.

В результате усилий военных разведчиков с 1941 по 1949 год удалось добыть почти 6 тыс. листов секретных материалов о ходе разработки атомного оружия за рубежом, а также 25 натурных образцов компонентов ядерной бомбы. В августе 1949 года первая советская атомная бомба была успешно испытана.

Тегеранская операция

В разгар Второй мировой войны немецкой разведке стало известно о готовящейся в Иране конференции с участием руководителей Советского Союза, США и Великобритании. К середине 1943 года стало очевидным, что антигитлеровская коалиция одерживает верх над нацистами и их союзниками, и мировые лидеры договорились о встрече в Тегеране, чтобы обсудить открытие второго фронта и послевоенные отношения. Третий рейх решил провести операцию "Длинный прыжок" по ликвидации Сталина, Черчилля и Рузвельта в иранской столице. Возглавлять дерзкую акцию должен был диверсант Отто Скорцени, любимец Гитлера.

В Иране, граничащем с СССР, к началу Великой Отечественной действовали многочисленные немецкие агенты. К августу 1941 года их численность достигла 4 тыс. человек. Сокрушительный удар резидентуре нанес ввод в страну советских войск, однако сеть нацистских разведчиков не была ликвидирована полностью.

Геворк Вартанян, 2001 год © Борис Кавашкин/ ТАСС

В разоблачении вражеских агентов большую роль сыграл агент "Амир" — будущий Герой Советского Союза Геворк Вартанян. Вместе с командой молодых сотрудников за несколько лет он разоблачил около 400 лиц, связанных с немецкой разведкой. В частности, были арестованы два радиста. В преддверии намечавшейся конференции на помощь ушедшей в глубокое подполье вражеской резидентуре были десантированы опытные немецкие диверсанты с оружием и радиостанциями. Однако при попытке выйти на связь с Берлином передатчики были запеленгованы, радиограммы расшифрованы, а группа ликвидирована. Как стало известно позднее, разгром поставил крест на планах нацистов: отправить в Тегеран основных исполнителей покушения они уже не решились.

Виктор Бодров

Использованы материалы книги И.А. Дамаскина "Сто великих операций спецслужб"