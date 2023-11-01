По данным Минобороны РФ, поражены опорный пункт и подземное укрытие боевиков

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по объектам террористов в провинции Идлиб, поражены опорный пункт и подземное укрытие боевиков. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В районах населенных пунктов Кансафра и Айн-Шиб провинции Идлиб поражены опорный пункт и подземное укрытие боевиков", - заявил Кулить.