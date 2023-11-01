МО РФ: истребители и БПЛА коалиции США 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии

Замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить отметил, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Истребители и беспилотник проамериканской коалиции 13 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

Представитель ЦПВС подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.