Десантники РФ уничтожили машину ВСУ на артемовском направлении при помощи ПТРК

В Минобороны России отметили, что во избежание ответного огня со стороны украинских военных расчет оперативно собрал установку и переместился в безопасный район

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Подразделение костромских десантников на артемовском направлении уничтожило машину с военнослужащими Вооруженных сил Украины при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведгруппа костромских десантников обнаружила передвижение по дороге в сторону наших оборонительных позиций автомобиля украинских формирований с личным составом, - говорится в сообщении. - Для его уничтожения был задействован расчет ПТРК "Корнет" гвардейского Костромского полка ВДВ".

В ведомстве пояснили, что российские военнослужащие сначала заняли позицию на крыше одного из многоэтажных домов на окраине Артемовска. Затем десантники запустили противотанковую управляемую ракету из ПТРК. По информации ведомства, с расстояния около 5 км они уничтожили автомобиль украинских военных.

Уточняется, что во избежание ответного огня со стороны ВСУ расчет оперативно собрал установку и убыл в безопасный район.