2 ноября, 04:06
Военная операция на Украине

Десантники РФ уничтожили машину ВСУ на артемовском направлении при помощи ПТРК

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

В Минобороны России отметили, что во избежание ответного огня со стороны украинских военных расчет оперативно собрал установку и переместился в безопасный район

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Подразделение костромских десантников на артемовском направлении уничтожило машину с военнослужащими Вооруженных сил Украины при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Разведгруппа костромских десантников обнаружила передвижение по дороге в сторону наших оборонительных позиций автомобиля украинских формирований с личным составом, - говорится в сообщении. - Для его уничтожения был задействован расчет ПТРК "Корнет" гвардейского Костромского полка ВДВ".

В ведомстве пояснили, что российские военнослужащие сначала заняли позицию на крыше одного из многоэтажных домов на окраине Артемовска. Затем десантники запустили противотанковую управляемую ракету из ПТРК. По информации ведомства, с расстояния около 5 км они уничтожили автомобиль украинских военных.

Уточняется, что во избежание ответного огня со стороны ВСУ расчет оперативно собрал установку и убыл в безопасный район. 

Теги:
УкраинаРоссияКостромская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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