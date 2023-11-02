МО РФ показало кадры уничтожения танка Leopard на запорожском направлении

Танк уничтожили при попытке атаковать позиции российских подразделений

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало видео уничтожения с помощью FPV-дрона немецкого танка Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении ВСУ на запорожском направлении. Российскими военнослужащими операторами FPV-дронов точным ударом была уничтожена боевая машина, поставляемая странами НАТО в ВСУ, при попытке атаковать позиции российских подразделений на запорожском направлении", - говорится в тексте к видео Минобороны РФ.