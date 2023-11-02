2 ноября, 06:16
Военная операция на Украине

МО РФ показало кадры уничтожения танка Leopard на запорожском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

Танк уничтожили при попытке атаковать позиции российских подразделений

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало видео уничтожения с помощью FPV-дрона немецкого танка Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

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"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении ВСУ на запорожском направлении. Российскими военнослужащими операторами FPV-дронов точным ударом была уничтожена боевая машина, поставляемая странами НАТО в ВСУ, при попытке атаковать позиции российских подразделений на запорожском направлении", - говорится в тексте к видео Минобороны РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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