Силы РФ уничтожили скопление военных ВСУ у острова Фролова в Херсонской области

На каховском направлении российские военнослужащие ликвидировали место временной дислокации украинских войск

ГЕНИЧЕСК, 2 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в районе острова Фролова в Херсонской области скопление военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Никольское, потери ВСУ в живой силе: трое убитых и четверо раненых; место скопления живой силы противника в районе острова Фролова, потери ВСУ в живой силе: 12 погибших; лодка противника в районе острова Алёшкинский, потери ВСУ в живой силе: 5 убитых", - сказал он.

В островной зоне силы РФ уничтожили позицию ВСУ, на каховском направлении - место временной дислокации украинских войск.

По данным представителя оперативных служб Херсонской области, в среду в течение дня ВСУ выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии по Алёшкам, 11 - по Крынкам, 7 - по Раденску, 10 - по Корсунке, 8 - по Старой Збурьевке, 10 - по Сагам и 9 - по Казачьим Лагерям.

В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Корсунка, Масловка, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии.