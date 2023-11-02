Уничтоживший дронами около 20 лодок ВСУ оператор погиб, выполняя боевую задачу

Оператор FPV-дронов с позывным Мечта также уничтожил порядка 100 военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Оператор FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица") с позывным Мечта, уничтоживший с июля по октябрь 19 лодок на Днепре, другую технику, а также около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб, выполняя боевую задачу. Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия-производителя FPV-дрона "Упырь", на базе которого военнослужащий проходил обучение на оператора.

"Мечта прошел у нас полный курс обучения на оператора FPV-дрона, был очень талантливым и профессиональным специалистом, мы постоянно были на связи. У себя в подразделении выполнял и задачи по разведке, и по прикрытию сослуживцев, накрывая минометные расчеты, а также регулярно останавливал попытки ВСУ пересечь Днепр, на его счету не менее 19 лодок с июля, это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что восемь лодок были уничтожены в ходе интенсивной попытки ВСУ пересечь Днепр, когда расчет Мечты работал непрерывно почти двое суток. "В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях сильных обстрелов, используя дроны, которые вынуждали находиться ближе к линии боевого столкновения. Вместе с ним погиб военнослужащий с позывным Свят, с которым они работали в связке", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, Мечта в ходе СВО был награжден медалью "За отвагу". "В подразделении отмечали его умения действовать нестандартно, его смелые и зачастую героические действия, и, насколько мне известно, подадут документы на присвоение ему посмертно звания Героя России", - добавил собеседник агентства.