2 ноября, 08:33
Военная операция на Украине

Эксперт сообщил о тренировках расчетов ПВО ВКС по перехватыванию ракет ATACMS

По словам бывшего заместителя главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран - участниц СНГ Айтеча Бижева, войскам нужно быть готовыми к тому, что ракеты "могут появиться у враждебных России приграничных и сопредельных стран"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Боевые расчеты войск ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) на всей территории России ведут подготовку к уничтожению ракет ATACMS американского производства. Об этом ТАСС сообщил в четверг бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран - участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

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"Боевые расчеты всех комплексов и систем ПВО, состоящих на вооружении ВКС, на тренажерах ведут тренировки в рамках боевой подготовки всей системы ПВО на всей территории страны", - сказал он. По его словам, "сегодня ракеты ATACMS есть у Украины, а завтра они могут появиться у враждебных России приграничных и сопредельных стран на северо-западе, юге и других направлениях".

Бижев ранее сообщил ТАСС, что сбили огнем зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 две украинские ракеты ATACMS производства США, об уничтожении которых информировало Минобороны РФ. Он отмечал, что весь спектр российских средств ПВО от зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" до ЗРС С-400 способен поражать ATACMS, поскольку у этих ракет скорость полета не превышает 1 400 м/с, что делает их уязвимыми для всех российских ЗРК и ЗРС. 

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