2 ноября, 10:00

С архипелага Новая Земля в 2024 году вывезут около 700 тонн металлолома

В 2023 году на архипелаге собрано и вывезено обратными рейсами судов более 1 200 тонн металлолома

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ планирует вывезти с архипелага Новая Земля более 700 тонн металлолома в 2024 году. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В 2023 году на архипелаге собрано и вывезено обратными рейсами судов более 1 200 тонн металлолома.

"В 2024 году продолжатся мероприятия по очистке территории на архипелаге Новая Земля. Запланировано собрать и вывезти на материк более 700 тонн металлолома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия северного завоза и ликвидации экологического ущерба в Арктической зоне осуществляются плановым порядком, полнота и качество их выполнения находятся на особом контроле.

Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что в рамках работы по ликвидации экологического ущерба из Арктики уже вывезено более 31 тыс. тонн металлолома. 

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