Балтфлот провел учения по развертыванию ракетных комплексов "Бастион" под Калининградом

К отработке задач учений привлечено более 50 военнослужащих и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Учения по развертыванию ракетных комплексов "Бастион" на побережье Балтийского моря в Калининградской области провел Балтийский флот. В рамках маневров расчеты комплексов осуществляют слежение за кораблями условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"По сигналу тревоги дивизионы подвижных береговых ракетных комплексов "Бастион" оперативно покинули места постоянной дислокации, совершили марш в район развертывания, и заняли позиции на побережье Калининградской области", - говорится в сообщении.

Затем боевые расчеты ракетчиков, используя радиотехнические средства, произвели поиск целей в Балтийском море и приступили к слежению за кораблями условного противника.

Отмечается, что к отработке задач учений привлечено более 50 военнослужащих и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники. "В ближайшее время в рамках учения расчеты ракетных комплексов "Бастион" отработают задачи по уничтожению отрядов боевых кораблей противника и береговых целей с выполнением электронных ракетных пусков", - сказали в пресс-службе.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.