2 ноября, 11:45,
обновлено 2 ноября, 11:50
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении в ДНР пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

В районе населенного пункта Янтарное Херсонской области также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции поразили в ДНР пункт управления 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах.

В районе населенного пункта Янтарное Херсонской области также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация