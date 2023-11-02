МО РФ сообщило о поражении в ДНР пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ

В районе населенного пункта Янтарное Херсонской области также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции поразили в ДНР пункт управления 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах.

В районе населенного пункта Янтарное Херсонской области также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель".