2 ноября, 11:46
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ у Работина

© Минобороны России/ ТАСС

Противник потерял до 100 военных, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы М119 производства США

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина, сообщили в Минобороны РФ.

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"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - отметили в ведомстве. Противник потерял "до 100 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы М119 производства США". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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