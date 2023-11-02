МО РФ сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ у Работина

Противник потерял до 100 военных, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы М119 производства США

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - отметили в ведомстве. Противник потерял "до 100 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы М119 производства США".