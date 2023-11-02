2 ноября, 11:48
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

Потери противника составили до 40 военнослужащих, 6 боевых машин пехоты, 3 автомобиля

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские военные за прошедшие сутки отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, потери противника составили до 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В МО РФ отметили, что на этом направлении за сутки уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, 6 боевых машин пехоты, 3 автомобиля. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация