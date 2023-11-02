МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на южнодонецком направлении

Они составили до 165 военнослужащих и 7 танков

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили до 165 военнослужащих и 7 танков. Российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ у Старомайорского и Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, а также у Приютного в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области, - указывается в сообщении. - Потери противника составили до 165 военнослужащих, 7 танков, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей".

В Минобороны РФ также отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 2 гаубицы FH70 производства ФРГ, а также 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".