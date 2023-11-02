Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл с визитом в Мьянму

В рамках делового захода состоится церемония открытия первого совместного военно-морского учения флотов и запланированы взаимные посещения кораблей военнослужащими двух стран

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ совершил деловой заход в порт Тилава Республики Союз Мьянма. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" совершил деловой заход в порт Тилава Республики Союз Мьянма", - сказали на флоте.

Там уточнили, что в рамках делового захода российских кораблей состоится церемония открытия первого совместного военно-морского учения флотов России и Мьянмы, запланированы взаимные посещения кораблей военнослужащими двух стран, спортивные и культурные мероприятия.

На Тихоокеанском флоте напомнили, что заход отряда кораблей в Тилаву продлится до 7 ноября.

В новость внесена правка (16:55 мск) - передается повторно с исправлением в последнем абзаце, верно - 7 ноября.