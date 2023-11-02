Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Минобороны РФ отметили, что на маршруте движения с 06:00 мск до 18:00 мск объявили режим прекращения огня

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, несмотря на атаку украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"2 ноября Вооруженные силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении военного ведомства.

Там также отметили, что на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста у населенного пункта Каменское - с 06:00 мск до 18:00 мск был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.

"При осмотре дороги в районе перехода российскими саперами были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС. Российские военнослужащие уничтожили взрывоопасные предметы методом подрыва накладным зарядом на месте и обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что в период проведения ротации экспертов МАГАТЭ с 12:20 мск до 12:30 мск с украинской стороны город Энергодар атаковали беспилотные летательные аппараты. "Российскими военнослужащими при помощи стрелкового оружия и средств РЭБ атака БПЛА со стороны националистических формирований была успешно подавлена", - добавили в военном ведомстве.

В составе миссии - четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.