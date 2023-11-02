2 ноября, 16:48
Военная операция на Украине

Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Минобороны РФ отметили, что на маршруте движения с 06:00 мск до 18:00 мск объявили режим прекращения огня

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, несмотря на атаку украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"2 ноября Вооруженные силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении военного ведомства.

Там также отметили, что на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста у населенного пункта Каменское - с 06:00 мск до 18:00 мск был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.

"При осмотре дороги в районе перехода российскими саперами были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС. Российские военнослужащие уничтожили взрывоопасные предметы методом подрыва накладным зарядом на месте и обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что в период проведения ротации экспертов МАГАТЭ с 12:20 мск до 12:30 мск с украинской стороны город Энергодар атаковали беспилотные летательные аппараты. "Российскими военнослужащими при помощи стрелкового оружия и средств РЭБ атака БПЛА со стороны националистических формирований была успешно подавлена", - добавили в военном ведомстве.

В составе миссии - четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация