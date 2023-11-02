"Калашников" в ноябре получит результаты испытаний обновленного по опыту СВО АК-12

Ранее концерн сообщил, что досрочно завершил трехлетний контракт по поставкам автоматов АК-12 Минобороны России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" до конца ноября должен получить обратную связь о результатах опытно-войсковых испытаний доработанных по опыту спецоперации автоматов АК-12, сообщил его президент Алан Лушников.

"В этом месяце мы должны получить обратную связь по результатам опытно-войсковых испытаний автомата АК-12 образца 2023 года, который представили в мае", - привели его слова в пресс-службе концерна.

Ранее Лушников сообщил журналистам, что концерн досрочно завершил трехлетний контракт по поставкам автоматов АК-12 Минобороны России.

Доработанный по опыту применения спецоперации в автомат АК-12 был представлен в мае. В автомате доработан диоптрический прицел и усовершенствовано цевье, система управления огнем стала двухсторонней, а дульное устройство - несъемным. Кроме того, в автомате исключен режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнял конструкцию.